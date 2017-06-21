В Кировском районе 21 июня проверят на прочность трубы

В среду, 21 июня, будут испытаны магистральные, распределительные и внутриквартальные сети, находящиеся на теплоснабжении 1-й Кировской котельной.
Испытания пройдут в границах следующих улиц: Трамвайный проспект, проспект Народного ополчения, улица Счастливая и бульвар Новаторов.
ГУП «ТЭК СПб» приступило к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей 22 мая. На 14 июня 2017 года из 261 испытания завершено 194.
В связи с возможностью возникновения дефектов «ТЭК СПб» просит горожан быть предельно внимательными. Сообщать о поврежденных трубопроводах необходимо по телефонам: 004, 112 или 601-93-93.