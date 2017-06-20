  • 21 Июнь 2017
USD 21.06.2017 58.5786 +0.6201
USD ММВБ 00:17 58.87630  
EUR 21.06.2017 65.3210 +0.4596
EUR ММВБ 00:17 65.6680  
Нефть($) 20.06.2017 45.83 2.26
Нефть(p) 20.06.2017 2684.66 +159.41

Как офисным работникам сохранить свое здоровье

Автор:


© Фото: Smart Recovery

Темы дня

Сотрудники компании «ОЛЛИ ИТ» поделились своим мнением на этот счет.

Все мы знаем, что в век Информационных Технологий очень сложно соблюдать здоровый образ жизни. Большинство из жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 24 до 56 лет проводят свой день в офисе за компьютером. Очень немногие находят в себе силы для ежедневных занятий физкультурой, соблюдения правильного питания и режима дня.

Неужели в XXI веке жителям Мегаполиса стоит смириться с невозможностью быть здоровыми, полными сил и энергии, получая искреннее удовольствие от работы и жизни в целом?

Специально для читателей «Санкт-Петербург.ру» сотрудники компании «ОЛЛИ ИТ» поделились своим мнением на этот счет и на собственном примере доказали, что здоровый образ жизни помогает по-настоящему быть счастливым каждый день и в любую погоду!

Бытует мнение, что ИТ-специалисты и спорт – вещи несовместимые. Так ли это? 

- Могу с уверенностью сказать, что каждый из моих коллег очень ответственно относится к вопросу собственного здоровья: ежедневно слышу об успехах наших сотрудников в различных видах спорта: начиная от легкой атлетики и зимних видов спорта, заканчивая йогой и рафтингом. Удивляюсь порой, как они находят время и силы на все это! Еженедельно наша корпоративная футбольная команда собирается в полном составе на поле стадиона «Балтика», оттачивая навыки владения мячом и заряжаясь позитивом на всю рабочую неделю.


Ольга Зайцева, Секретарь компании ОЛЛИ ИТ

Как сотрудники такой крупной ИТ компании, как ОЛЛИ, относятся к здоровому образу жизни?

- В нашей компании ежегодно проводятся летние «Дни здоровья» в формате тимбилдинга с увлекательными квестами и активными играми на природе, вдали от городской суеты. Совместные выезды на свежий воздух не только полезны для здоровья, но и способствуют формированию по-настоящему крепкой команды профессионалов и единомышленников. Немаловажно, что все наши инициативы поддерживает Генеральный директор компании – Сергей Владимирович Кузнецов. Он всегда тепло и с интересом рассматривает предложения участия в спортивных мероприятиях, так как сам достиг отличных результатов в фехтовании и большом теннисе.
Также, стоит отметить, что у нас в компании был внедрен проект «Корпоративная кухня». Каждый день наш шеф-повар готовит на всех сотрудников комплексный обед. Ведь, как известно, здоровый образ жизни – это не только физическая активность, но и сбалансированное питание.

Жанна Рассадовская, HR-менеджер компании ОЛЛИ ИТ

Уже на протяжении нескольких лет, компания ОЛЛИ периодически выступает в качестве спонсора общегородских спортивных мероприятий. Совсем скоро, в ночь с 24 на 25 июня, состоится трейл «Белая ночь». Что Вы хотите пожелать участникам соревнований?

- ОЛЛИ уже 25 лет внедряет ИТ решения для бизнеса, чтобы компании России становились еще более технологичными и эффективными. Кроме этого, мы помогаем каждому нашему сотруднику повысить свою собственную эффективность и профессиональную компетентность с помощью семинаров, тренингов и спортивных мероприятий. Трейл «Белая ночь» - отличный способ провести время с коллегами и испытать свои силы. Наша команда готова и с нетерпением ждет старта, мы поборемся за призовые места наравне со всеми в забеге на 10 километров. 


Хотелось бы пожелать всем участникам удачи, а самое главное – побить свои личные рекорды, ведь первостепенная задача каждого человека заключается в преодолении самого себя: не только на трассе, но и в любом испытании, которое нам преподносит жизнь. Легких ног!

Александр Лукин, Директор департамента системной интеграции компании ОЛЛИ ИТ

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат
    08.06.17
    Как цветы влияют на человека?
    06.06.17
    Открытие центра садовых тракторов в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Онлайн-сервис DocDoc по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Выгодная покупка сантехники в интернет-магазине Перфекто
    31.05.17
    Матрасы Perrino Active

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm