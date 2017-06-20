Как офисным работникам сохранить свое здоровье

Все мы знаем, что в век Информационных Технологий очень сложно соблюдать здоровый образ жизни. Большинство из жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 24 до 56 лет проводят свой день в офисе за компьютером. Очень немногие находят в себе силы для ежедневных занятий физкультурой, соблюдения правильного питания и режима дня.

Неужели в XXI веке жителям Мегаполиса стоит смириться с невозможностью быть здоровыми, полными сил и энергии, получая искреннее удовольствие от работы и жизни в целом?

Специально для читателей «Санкт-Петербург.ру» сотрудники компании «ОЛЛИ ИТ» поделились своим мнением на этот счет и на собственном примере доказали, что здоровый образ жизни помогает по-настоящему быть счастливым каждый день и в любую погоду!

Бытует мнение, что ИТ-специалисты и спорт – вещи несовместимые. Так ли это?





- Могу с уверенностью сказать, что каждый из моих коллег очень ответственно относится к вопросу собственного здоровья: ежедневно слышу об успехах наших сотрудников в различных видах спорта: начиная от легкой атлетики и зимних видов спорта, заканчивая йогой и рафтингом. Удивляюсь порой, как они находят время и силы на все это! Еженедельно наша корпоративная футбольная команда собирается в полном составе на поле стадиона «Балтика», оттачивая навыки владения мячом и заряжаясь позитивом на всю рабочую неделю.



Ольга Зайцева, Секретарь компании ОЛЛИ ИТ

Как сотрудники такой крупной ИТ компании, как ОЛЛИ, относятся к здоровому образу жизни?

- В нашей компании ежегодно проводятся летние «Дни здоровья» в формате тимбилдинга с увлекательными квестами и активными играми на природе, вдали от городской суеты. Совместные выезды на свежий воздух не только полезны для здоровья, но и способствуют формированию по-настоящему крепкой команды профессионалов и единомышленников. Немаловажно, что все наши инициативы поддерживает Генеральный директор компании – Сергей Владимирович Кузнецов. Он всегда тепло и с интересом рассматривает предложения участия в спортивных мероприятиях, так как сам достиг отличных результатов в фехтовании и большом теннисе.

Также, стоит отметить, что у нас в компании был внедрен проект «Корпоративная кухня». Каждый день наш шеф-повар готовит на всех сотрудников комплексный обед. Ведь, как известно, здоровый образ жизни – это не только физическая активность, но и сбалансированное питание.

Жанна Рассадовская, HR-менеджер компании ОЛЛИ ИТ

Уже на протяжении нескольких лет, компания ОЛЛИ периодически выступает в качестве спонсора общегородских спортивных мероприятий. Совсем скоро, в ночь с 24 на 25 июня, состоится трейл «Белая ночь». Что Вы хотите пожелать участникам соревнований?

- ОЛЛИ уже 25 лет внедряет ИТ решения для бизнеса, чтобы компании России становились еще более технологичными и эффективными. Кроме этого, мы помогаем каждому нашему сотруднику повысить свою собственную эффективность и профессиональную компетентность с помощью семинаров, тренингов и спортивных мероприятий. Трейл «Белая ночь» - отличный способ провести время с коллегами и испытать свои силы. Наша команда готова и с нетерпением ждет старта, мы поборемся за призовые места наравне со всеми в забеге на 10 километров.



Хотелось бы пожелать всем участникам удачи, а самое главное – побить свои личные рекорды, ведь первостепенная задача каждого человека заключается в преодолении самого себя: не только на трассе, но и в любом испытании, которое нам преподносит жизнь. Легких ног!

Александр Лукин, Директор департамента системной интеграции компании ОЛЛИ ИТ