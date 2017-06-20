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Компания BIOCAD заявляет о фокусировании усилий по поставке трастузумаба на международные рынки

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© Фото: РИА АМИ

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BIOCAD в ближайшее время сфокусируется на том, чтобы закрыть потребности своих представительств за рубежом.

Биотехнологическая компания BIOCAD временно сконцентрирует свои усилия на поставке противоопухолевого препарата биоаналога трастузумаба на экспорт. Абсолютно все контракты в России, заключенные на поставку биоаналога трастузумаба и других препаратов, произведенных компанией BIOCAD, будут выполнены в срок и в полном объеме.

BIOCAD в ближайшее время сфокусируется на том, чтобы закрыть потребности своих представительств за рубежом. Это решение принято в связи с резко возросшим спросом на трастузумаб производства компании BIOCAD на международных рынках и негативной ценовой ситуацией на российском рынке, которая, по мнению генерального директора BIOCAD Дмитрия Морозова, сложилась на фоне отсутствия реакции контролирующих органов на демпинг со стороны западных компаний.

Он подчеркивает, что данное решение никак не повлияет на работу компании BIOCAD в России, и все контракты на поставку лекарственных препаратов на территории страны будут выполнены своевременно и в полном объеме.

В последнее время существенно вырос спрос на препараты BIOCAD в таких странах как Шри-Ланка, Вьетнам, начались поставки лекарственных препаратов в Марокко, и ожидается старт работ по обеспечению препаратами российского производства партнеров в Венесуэле.

Сейчас экспортные контракты в структуре выручки биотехнологической компании BIOCAD занимают более 10%. По плану, в течение 7-8 лет эта доля вырастет до 50%. Работа на международном рынке – одна из стратегических целей компании BIOCAD. Компания уже работает с партнерами из более чем 40 стран Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки.

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