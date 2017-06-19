После открытия Кубка конфедераций с Крестовского острова вывезли 180 кубометров мусора

Вечером в субботу, 17 июня, специалисты коммунальщики вывезли с Крестовского острова 180 кубометров мусора, сообщают в комитета по благоустройству Петербурга.

Уборкой территории около стадиона занимались более 150 специалистов. Дороги и тротуары помыли специальным шампунем.

Также на новом стадионе организован раздельный сбор мусора. Около «Зенит-арены» на 30 точках установлены 60 специальных контейнеров. На самом Крестовском на 45 точках были установлены по 2 контейнера, в которые можно выбросить пластиковые бутылки и стаканы, упаковочная пленка, алюминиевые банки, стекло и незагрязненная бумага.

В минувшую субботу, 17 июня, на стадионе «Зенит-арена» состоялось открытие Кубка Конфедераций. После этого на новом поле прошел матч между Россией и Новой Зеландией, который завершился со счетом 2:0 в пользу нашей команды.