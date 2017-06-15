В Петербурге из консерватории уволят 79 сотрудников

В петербургской консерватории планируют провести масштабное сокращение штата, сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В настоящий момент сообщается, что без работы останутся 79 человек. Будущие увольнения связаны с тем, что здание находится на реконструкции - площадка для постоянных репетиций и выступлений временно отсутствует.

После окончания реконструкции руководство консерватории собирается вновь набрать сотрудников.

В 2014 году на время реставрации консерватория переехала из исторического здания в здание на улице Глинки. Завершение всех работ намечено на конец 2018 года.