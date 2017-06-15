В прямой эфир попали неудобные вопросы из SMS Путину (ФОТО)

В четверг, 15 июня, президент РФ Владимир Путин проводит юбилейную 15-ю «Прямую линию».

В прямом эфире федеральных каналов появляются SMS с неудобными вопросами, которые, тем не менее, не задаются Путину. Люди жалуются на казнокрадов, злоупотребление властью, «цирк» с подготовленными заранее вопросами и интересуются про первую леди страны. Подборку фотографий подготовила «Газета.ру».

Фото: Газета.ру

Вопрос президенту можно задать до окончания прямого эфира в виде SMS или MMS-сообщений на номер 04040.

Фото: Газета.ру

"Санкт-Петербург.ру" ведет текстовую трансляцию "Прямой линии" с президентом России.