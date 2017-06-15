В четырех районах Петербурга 15 июня теплосети испытают на прочность

В четверг, 15 июня, проверки пройдут на теплоносителях в Красногвардейском, Пушкинском, Невском и Приморском районах Северной столицы.
В ГУП «ТЭК СПб» сообщают, что в Красногвардейском районе испытания затронут магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети зоны теплоснабжения котельной, ограниченные улицами: Екатерининский проспект, Салтыковская дорога, ж/дорога, Пискаревский проспект, Бестужевская улица, проспект Энергетиков, шоссе Революции, улица П.Смородина, улица Большая Пороховская, проспект Металлистов.
В Приморском районе будут испытаны внутриквартальные тепловые сети от групповой котельной: Заповедная улица, 35 к.2.
В Пушкинском районе проверят на прочность внутриквартальные тепловые сети от котельных в городе Павловск: Васенко, д.32, Садовая, д.17.
В Невском районе испытают внутриквартальные тепловые сети от групповой котельной: Караваевская улица, д.31 корп.2.
ГУП «ТЭК СПб» приступило к гидравлическим испытаниям с 22 мая. Всего организация запланировала на лето 2017 года 261 испытание. На начало июня проведено уже 137 испытаний.