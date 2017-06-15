В Петербурге 15 июня обойдется без осадков

В четверг, 15 июня, в Северной столице днем ожидается небольшая облачность, но без осадков. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС России по Петербургу.

Синоптики прогнозируют северный, северо-западный ветер от 5 до 10 м/с. Температура воздуха днем будет варьироваться от+15 до +17 градусов.

«Атмосферное давление будет слабо повышаться», - также говорится в сообщении МЧС.