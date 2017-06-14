Станцию метро «Электросила» закрыли на вход и выход

Станция метро "Электросила" закрыта на вход и выход пассажиров.
На ее платформе обнаружен подозрительный предмет. Место находки оцепила, а пассажиров эвакуировали.
Очевидцы сообщают, что на платформе в сторону «Купчино» находится бесхозная коробка.
Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагемого смертника, погибли.