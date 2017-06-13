Экс-замначальника УМВД по Кировскому району Ирина Блохина получила срок за коррупцию

Кировский районный суд Петербурга во вторник, 13 июня, приговорил к различным срокам лишения свободы трех бывших сотрудников регионального главка МВД, которые обвиняются в коррупции, сообщают в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Бывшие участковые уполномоченные 31 отдела полиции Андрей Пирогов и Станислав Филатов признаны виновными по статьям УК РФ о превышении должностных полномочий и получении взятки и приговорены к трем годам колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей и трем годам условно с испытательным сроком в пять лет.

Также бывший заместитель начальника отдела участковых уполномоченных данного УМВД по Кировскому району города Ирина Блохина признана виновной в получении взятки и злоупотреблении полномочиями и приговорена к двум годам трем месяцам в колонии общего режима.

По версии следствия, в конце 2013 года Пирогов и Филатов незаконно произвели осмотр офиса предпринимателя на проспекте Стачек, в ходе которого изъяли компьютерную технику, которую переместили в служебный кабинет Блохиной. После этого обвиняемые вступили в сговор на получение от потерпевшего взятки за то, чтобы они не регистрировали факт обнаружения на компьютерной технике незаконно используемых объектов авторских и смежных прав и вернули ему изъятое имущество.