Синоптики: Дожди в Петербурге продлятся три дня

В четверг вечером, 8 июня, в Петербурге нечнется небольшой дождь, который с перерывами будет длиться до субботы, 10 июня, сообщают синоптики из ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По их прогнозу, сегодня днем температура воздуха поднимется до +22 градусов. Однако уже вечером в городе начнется дождь.

В пятницу, 9 июня, столбик термометра опустится на несколько градусов, а дожди продолжатся. Ожидается, что в некоторых районах Северной столицы они перерастут в ливни и грозы.

Дождливая погода сохранится в субботу, 10 июня. При этом температура повысится до +21 градуса.