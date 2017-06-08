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В пяти районах Петербурга 8 июня трубы проверят на прочность

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© Фото: glavny.tv

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ГУП «ТЭК СПб» просит горожан быть внимательнее.

В четверг, 8 июня, в Петербурге будут испытаны на прочность теплосети в Кировском, Красногвардейском, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах.

В Кировском районе пройдут испытания на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях ,находящихся на теплоснабжении котельной, в следующих границах: улица Маршала Говорова, улица Балтийская, пер. Молодежный, улица Розенштейна.

В Красногвардейском районе испытают распределительные тепловые сети от котельных Ириновский проспект, 41 к.3, проспект Энтузиастов, 33 к.2, а также Заневка, д.48.

В Приморском районе будут испытаны сети от котельных в пос. Лисий Нос, улица Электропередач, 20, в поселке Ольгино, Граничная улица, 21б и Лахтинский проспект, 118 (Мотель "Ольгино").

В Пушкинском районе испытания затронут распределительные теплосети от котельной 5-Пушкинская, Красносельское шоссе, 7а, а также к зданиям Волхонское шоссе 32,44.

Во Фрунзенском районе будут испытаны распределительные тепловые сети от котельных 5-Пушкинская, Красносельское шоссе, 7а, Грузинская улица, 10 к.2, Лиговский проспект, 170 к.2, 275 к.2, Расстанная улица, 25 к.3 и Тамбовская улица, 14.

Гидравлические испытания проводятся с 22 мая. На 7 июня из 261 испытания проведено больше половины - 137.

В связи с возможностью возникновения дефектов в период гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб» просит горожан быть предельно внимательными. Сообщать о поврежденных трубопроводах необходимо по телефонам: 004, 112 или 601-93-93.

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