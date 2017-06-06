«Отдайте ваше пенсионное»: как петербургская полиция борется с незаконной торговлей у метро

«Удалите видео, я же не взятку беру!»

«Незаконная торговля ведется у многих станций метрополитена, но наиболее активна она в Кировском районе – «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект» и «Автово», - рассказывает руководитель «Красивого Петербурга» Красимир Врански. Именно на этих станциях и решено провести наш рейд.

Речь идет не о бабушках, продающих ягоды или семечки, к которым, по словам активистов, «претензий меньше всего». Незамеченными от полицейского взора остаются автомобили с фургонами, припаркованные на тротуаре, с которых ведется незаконная продажа сигарет подозрительного происхождения по 50 рублей за пачку, печенья, срок годности которого мог давно выйти, и других сомнительных товаров.

По пути от станции метро «Проспект Ветеранов» к остановке наземного транспорта нас ждет настоящий рынок, где можно купить цветы, овощи и фрукты, игрушки, одежду, очки и многое другое. Торговые лотки занимают добрую часть тротуара, делая проход узким и неудобным для пешеходов. «По нашим подсчетам, за день по этой дороге проходят 72 тыс. человек – отличная посещаемость для того, чтобы продать свой товар», - резюмирует Врански.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Но наиболее активная торговля ведется в поземном переходе – здесь товар разложен на полу, развешан на стенах. В основном продают одежду, игрушки, фрукты. Причем торговля начинается еще на ступеньках – здесь можно приобрести, к примеру, картины неизвестных авторов. Поднимаясь по ступенькам из перехода, мы видим, что у одной из «продавщиц» какой-то сверток покупает сотрудник полиции. Заметив, что их снимают, женщина отворчивается, а молодой человек в форме быстро исчезает, но спустя минуту догоняет нас.

«А вы что меня снимали? Удалите видео! Так я это… просто покупку делал… я же не взятку брал!» - смущенно улыбается парень, который, скорее всего, еще только учится на полицейского.

Мы сообщаем, что его коллеги во всем разберутся и звоним в «112», чтобы заявить о незаконной торговле у метро «Проспект Ветеранов». Засекаем время вызова - 16:20. Даем время стражам порядка приехать, а сами направляемся на соседнюю станцию метро.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Подозрительные личности

Напротив дома № 128 по Ленинскому проспекту, у одноименной станции незаконных торговых точек меньше, чем на «Ветеранов». Здесь продают сигареты в два раза ниже их розничной цены, ягоды и цветы. На нас реагируют практически сразу – многие торговцы отворачиваются от прицела фотоаппарата.

Когда мы отходим в сторону, чтобы вызвать полицию, к нам подходят двое мужчин и встают неподалеку, так чтобы слышать наш разговор. Один из них пристально нас разглядывает, но в дискуссию не вступает.

Снова вызываем полицию уже на этот адрес. Позже решаем позвонить и в прокуратуру, но в трубке раздается голос: «Я занят, перезвоните позже», и вызов завершается.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Двое подозрительных мужчин продолжают нас «пасти», следуя по пятам. Спрятаться от них удается лишь в метро. Едем на станцию «Автово». Здесь нас ждет приятный сюрприз – незаконной торговли практически нет, лишь пара «одиночек». Врански объясняет, что это большая редкость для данной станции метро.

Такую же ситуацию можно заметить и на других станциях. К примеру, у «Улицы Дыбенко» в один день можно встретить целые ряды торговцев, а в другой у ее входа и выхода будет абсолютно пусто. К удивлению, это не зависит от дня недели, а, вполне вероятно, вызвано некими внутренними правилами этого незаконного вида торговли.

«Так уже приезжал участковый!»

Возвращаемся на станцию «Проспект Ветеранов». У турникетов встречаем двух полицейских, который сообщают нам, что они работают только на территории метро и ничего не знают о том, что происходит за его пределами. О торговле в переходе они «первый раз слышат» и сильно удивляются.

Тем временем незаконная продажа печенья, игрушек и фруктов идет своим ходом, несмотря на дождь. Следов того, что сюда приезжали полицейские, нет.

Время 17:10 – прошло 50 минут с момента вызова полиции. Снова звоним в «112», чтобы оставить жалобу на бездействие правоохранительных органов. Нас внимательно слушают и дают номер районного отдела полиции. После разговора с ними перезванивают из 8-го отдела полиции, сотрудники которого должны были выехать на место (этот отдел находится в десяти минутах ходьбы от станции метро). По телефону нас уверяют, что участковый приезжал, «составил протоколы» и уехал. На вопрос, почему тогда вся торговля осталась на месте, внятного ответа нет – лишь объяснения, что все сейчас уехали «на труп».

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Полицейские появляются у метро лишь после того, как мы звоним в районный отдел и сообщаем о том, что нам врут их подчиненные.

Несколько сотрудников полиции поочередно подходят к «точкам продажи», просят у продавцов документы (паспорта, пенсионные и другие), забирают их и предлагают получить их назад в восьмом отделе полиции, где, судя по всему, будет составлен протокол. Почему никаких бумаг не подписывается на месте – непонятно.

Поиск виноватых

«Хорошо, что не начали фиксировать наши с вами данные, - говорит Врански. – У меня был случай у станции «Балтийская», когда я попросил полицейского отреагировать на незаконную торговлю у метро, и он начал очень долго записывать мои данные. Пока это делал, торговец аккуратно сложил свои товары и скрылся».

На этот раз полицейские не обращают на нас внимания, только, будто бы невзначай, отворачивают лица в сторону, когда в руках оказывается фотоаппарат. Когда мы спрашиваем у одного из них, планируют ли сотрудники полиции спуститься в переход, то слышим отчеканенную речь: «Мы не первый раз с этим безобразием сталкиваемся! Сейчас спустимся вниз, чтобы этот произвол больше не продолжался!»

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Сбор документов идет своим чередом. Слышны фразы: «О, еще одно нарушение вот у этого и отправится на Родину свою» или «Не, мы же джентльмены, у девушек забирать ничего не будем». Подходят правоохранители не ко всем, некоторые начинают собирать свой товар и уходят еще до того, как на них обращают внимание. При этом торговки цветами остаются сидеть на месте – их «облава» по непонятным причинам не касается.

К полицейским постоянно подходит один из торговцев, который здесь, судя по всему, главный. Бросает на нас презрительные взгляды и, когда мы отходим, чтобы спуститься в переход, показывает на нас пальцем и громко произносит: «Я вас запомнил!» Полиция не обращает на угрозы никого внимания.

В переходе накал страстей повышается: за нами увязывается молодой человек, который не отходит от нас ни на шаг, постоянно задавая вопросы, кто мы, откуда, куда звонили, зачем и почему. Игнорирование с нашей стороны его не смущает.

Сотрудник полиции продолжает забирать у торговок документы, объясняя им, что это такая форма задержания. Одна из них начинает плакать, жаловаться на судьбу и на сына, забирающего пенсию. Сотрудник полиции лишь указывает на нас: «Скажите спасибо вот этим людям, которые нас сюда вызвали, чтобы проверить, как мы работаем». Если бы не «Красивый Петербург» и «Санкт-Петербург.ру», то полицейских вряд ли бы заинтересовала незаконная торговля, а бедная пенсионерка могла бы и дальше торговать цветами у метро, зарабатывая на жизнь.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Отправляемся на станцию «Ленинский проспект», куда мы тоже вызывали полицию, но не звонили повторно, не обращались напрямую в районный отдел и не оставляли жалоб. Судя по всему, сюда сотрудники полиции так и не приехали – торговля идет своим чередом.

От незаконной продажи фруктов и одежды очистилась лишь дорога от станции «Проспект Ветеранов» до остановки. Правда продажа цветов и здесь не была приостановлена. А уже через день лотки с печеньем, халатами и очками появятся вновь.

Комплексная борьба с незаконной торговлей в Петербурге ведется выборочно. Так, в конце сентября прошлого года, за считанные дни от всех незаконно установленных павильонов была отчищена Сенная площадь. В дальнейшем подобных массовых рейдов не проводилось.



Незаконная торговля на улице карается штрафами от 500 до 2 тыс. рублей при отсутствии регистрации ООО или ИП. Если на товары отсутствуют документы, разрешения или лицензии, то размеры штрафа зависят от того, кому принадлежит торговая точка: физическому лицу придется расстаться с суммой от 2 до 2,5 тыс. рублей, должностному нужно будет отдать от 4 до 5 тыс., организация заплатит больше всего - от 40 до 50 тыс.