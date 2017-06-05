В Петербурге могут ограничить продажу алкоголя из-за Кубка конфедераций

Депутаты петербургского парламента подготовили законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в дни проведения Кубка конфедераций.

Комиссия ЗакСа по промышленности, экономике и предпринимательству в понедельник, 5 июня, рекомендовала внести документ на рассмотрение городского парламента.

Согласно нему, в дни соревнований и за день до них будет запрещена розничная продажа алкоголя в стеклянной таре в магазинах и ресторанах, находящихся в радиусе двух километров от стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове. По оценке комитета по потребительскому рынку Смольного, ограничения коснутся 128 магазинов и ресторанов в Приморском, Петроградском и Василеостровском районах. Продавать спиртное в стеклянной таре нельзя будет в общей сложности восемь дней

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская "Зенит-арена" примет четыре матча чемпионата: 17 июня: Россия – Новая Зеландия, 22 июня: Камерун - Австралия, 24 июня: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля: финал.