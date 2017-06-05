В Петербурге ЖК «Охта-Модерн» достроит компания «Эталон Лен Спец СМУ»

Строительство ЖК «Охта-Модерн» в Петербурге завершит компания «Эталон Лен Спец СМУ», сообщают в аппарате вице-губернатора Северной столицы Игоря Албина.

«Эталон Лен Спец СМУ» приступит к оценке проектной документации и состояния жилищного комплекса. Планируется, что это процедура займет один месяц. Решение о дальнейшей достройке «Охта-Модерн» будет приниматься на заседании Совета директоров компании.

ЖК «Охта-Модерн» начали строить в 2003 году. Комплекс был рассчитан на 482 квартиры, общей площадью 28,407 тыс. кв. м. Застройщиком комплекса выступило ЗАО «ИВИ-93».

В 2009 году компания обанкротилась, и права на строительство ЖК перешли ООО «Балтжилинвест». Позже, в конце 2016 года застройщиком стало ООО «Питер-Констракшн». Сейчас два корпуса здания готовы на 80%.

Несмотря на это, существует ряд проблем, связанных с остановкой работ: отсутствует необходимая в таких случаях консервация, не смонтированы внутренние инженерные сети, сообщают СМИ.