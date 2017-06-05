В Петербурге 5 июня будет до +17 градусов

В понедельник, 5 июня, в Северной столице облачное небо, днем осадков не ожидается. Об этом говорится в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС России по Петербургу.

Кратковременный дождь возможен ближе к вечеру. Температура воздуха будет варьироваться от +15 до +17 градусов.

«Атмосферное давление будет слабо понижаться», - также говорится в сообщении ведомства.