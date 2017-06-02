В Петербурге на капремонт выделят еще 860 млн рублей

В связи с корректировкой бюджета Петербурга в Фонд капитального ремонта были выделены дополнительные 860 млн рублей и добавлен 191 объект. Соответствующее распоряжение уже подписано правительством Северной столицы.

Выделенные 860 млн рублей будут потрачены на ремонт 18 фасадов, инженерных сетей по 107 адресам, замену 14 лифтов, устранение аварийности строительных конструкций 24 объектов и другие работы.

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В настоящий момент объявлены торги на выполнение работ на 2147 объектах - это 96% от всего плана. Еще 1530 конкурсов завершены, 30 объектов сданы и оплачены.

В результате проведенных конкурсов городу удалось сэкономить 650 млн рублей.

После последних корректировок, общая стоимость капремонта в 2017 году увеличилась до 11,1 миллиарда.