На улицах Петербурга появилась антиреклама протестных акций (ФОТО)

Власти Петербурга разместили на улицах города под видом социальной рекламы плакаты с призывом не ходить на митинги. На плакате с лозунгом "Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации" изображен человек, которым, как марионеткой, управляет чья-то рука.

Фото: goodfed / instagram.com

Участникам таких акций советуют не прятать лицо, не провоцировать сотрудников полиции и не распивать алкоголь.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал заявки на проведение массовых акций в День России, 12 июня, в 212 городах России. На прошлой акции ФБК, 26 марта, протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130