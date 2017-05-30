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Убийца петербургского журналиста Циликина осужден на 8,5 лет

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© Фото: Sputnik

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Сергей Косырев осужден за убийство и кражу.

Убийца петербургского журналиста Дмитрия Циликина 21-летний Сергей Косырев осужден на 8,5 лет лишения свободы. Из них восемь лет он получил по 105 статье («Убийство») и еще полгода по 158 статье («Кража»), передает корреспондент «Санкт-Петербург.ру» из зала суда.

Гособвинение потребовало назначить Косыреву 9,5 лет колонии, а защита пыталась смягчить наказание до шести лет.

Преступление было совершено в прошлом году 27 марта. Свою вину подсудимый  Косырев частично признал. Он подтвердил, что убил Циликина и украл его личные вещи.

Следствие пришло к выводу, что убийство было совершено на почве "внезапно возникшей ссоры" и имеет бытовой характер. Между тем, ранее обвиняемый Косырев заявлял, что тщательно готовился к убийству Дмитрия Циликина именно на почве ненависти к определенной группе лиц.

Дмитрий Циликин в разные годы сотрудничал с газетами «Ведомости», «Коммерсантъ», «Московские новости», «Время новостей», «Известия», «Дело», «Деловой Петербург», «Смена», «Новая газета». Публиковался в журналах «Город», «Город 812», «Сеанс», «Петербургский театральный журнал», «Балтийские сезоны», «Стильный», «Собака.ru» и других СМИ.

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