Сонная артерия «выдает» биологический возраст человека

Российские ученые разработали упрощенный способ определения биологического возраста человека, передает «Русская планета».

В основу нового исследования легли данные УЗИ сонной артерии человека и тонометрии. С помощью машинного обучения была получена формула, способная предсказывать возраст у здоровых людей с точностью в 6,9 года для мужчин и 5,9 года - для женщин. Также в исследовании были проведены тесты с больными гипертонией и диабетом второго типа.

Результаты тестирования показали, что биологический возраст у страдающих этими заболеваниями в среднем на три года выше их реального возраста.

По утверждениям ученых, точное определение биологического возраста сыграет большую роль в развитии методик борьбы со старением.

Исследовательская группа включала специалистов из Института молекулярной биологии РАН, Российского геронтологического научно-клинического центра, МФТИ и других научных центров.

На сегодняшний день не существует единого способа выявления реального биологического возраста. И ученые, и медики до сих пор ищут критерий, который бы достаточно стабильно и точно отражал состояние если не всего организма в целом, то, по крайней мере, отдельных его систем.