В Москве шесть человек погибли из-за урагана

Сильнейший ураган Москве в понедельник, 29 мая, стал причиной смерти уже шестерых человек, сообщает ГСУ СК по Москве.

В результате ураганного ветра на северо-востоке, юго-западе и востоке Москвы деревья упали на прохожих: от полученных травм на месте происшествия погибли шесть человек.

Кроме того, дерево упало на пути столичного метро на Филевской линии у станции "Кунцевская", вызвав увеличение интервалов в движении поездов. Кроме того, ветром сорвало часть крыши с главного здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38.

По прогнозу непогода задержится в столице до утра вторника.

При этом Севернйо столице тоже можно готовиться к худшему - МЧС разослало sms-оповещения, в которых говорится, что в ночь на 30 мая в Северо-Западном регионе ожидаются заморозки, температура воздуха местами опустится до -2С. Скорость ветра будет достигать 20 м/с. Также в ближайшие два дня ожидаются грозы с ливнями