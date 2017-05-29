Горожане жалуются на ужасное состояние подземного перехода на Удельной

Подземный переход под железнодорожными путями на станции Удельная в Петербурге, который был построен полгода назад, в настоящий момент находится в ужасном состоянии, сообщают петербуржцы в социальных сетях.

«Качество работ такое, что в нескольких местах облицовочная керамогранитная плитка отвалилась сразу. Напольная разметка для слабовидящих покоцалась и развалилась недели через две после открытия», - написал на своей странице в Facebook петербуржец Павел Житнюк.

По его словам, в переходе никто не убирает – образовалось больше количество мусора и грязи. «А сегодня финальным аккордом у них, видимо, прорвало гидроизоляцию и теперь там внизу огромная глубокая лужа», - добавил Житнюк.

По словам очевидцев, в таком состоянии переход оказался из-за того, что не находится под надзором какого-либо ведомства или компании.

Строительство перехода по заказу Октябрьской железной дороги началось в 2015 году, хотя о планах постройки замначальника ОЖД Игорь Акобардин сообщал еще в 2011 году.

Застройщик ООО «Строительная компания „Русский трест“» завершил строительство перехода по проекту ОАО «Ленгражданпроект» к концу прошлого года.

Как ранее сообщали очевидцы, ремонтные работы перехода продолжились после его официального открытия 30 декабря 2016 года.