Петербуржцы отпраздновали День города (ФОТО)

В минувшие выходные Петербург отмечал свое 314-летие. В честь этого на улицах и в парках Северной столицы прошли несколько фестивалей, велопробег и даже парад.

В рамках Фестиваля тюльпанов, который прошел в минувшие выходные на Елагином острове, было высажено около 140 тысяч луковиц 120 видов тюльпанов. Горожане и гости города писали в социальных сетях, что смогли почувствовать себя в Нидерландах, гуляя вдоль такого большого количества этих цветов.

Фото: impera27, valeriya_solnechnaya, martina_m31 / instagram.com

Тем временем, на площади Островского состоялся традиционный Фестиваль мороженого, также приуроченный по Дню города. В ассортименте было представлено более 50-ти сортов мороженого от производителей Петербурга и других регионов России.

Фото: imandtimicecream, 234dimas / instagram.com

В велопробеге приняли участие около 15 тысяч человек, сообщает городская администрация на своём сайте. Это воскресенье стало единым «велоднём» для всей России: велопарады прошли в 54 городах страны. Вместе с жителями Петербурга в мероприятии принимали участие жители Великого Новгорода, Пскова, Ленинградской области, а также вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин и председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

Фото: dsmithto, iwawow / instagram.com

Завершил праздничный уикэнд парад победителей Кубка Гагарина - хоккейный клуб СКА. По центру Петербурга проехались и прошли сотни петербуржцев. По Невскому проспекту провезли завоеванные хоккейным клубом СКА трофеи – в том числе Кубок Гагарина. Всей команде вручили золотые медали и чемпионские перстни. Парад завершился на Дворцовой площади, где состоялся праздничный концерт.

Фото: denisromashov, d_alekhina / instagram.com