В Петербурге 29 мая пройдут дожди

В понедельник, 29 мая, в Северной столице будет облачно с прояснениями. Об этом говорится в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС России по Петербургу.

Ветер днем ожидается западный, северо-западный 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем будет варьироваться от 15 до 17 градусов тепла.

Атмосферное давление ночью понижалось, а днем будет мало меняться.