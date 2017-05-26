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Жительницы Петербурга помыли Медного всадника (ФОТО)

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© Фото: dp.ru
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    Девушки получили эту возможность, выиграв в конкурсе на знание истории города.

    В Петербурге ко Дню города вымыли Медного всадника, сообщает dp.ru.

    В этом году Музей городской скульптуры провел конкурс среди жителей Северной столицы на право принять участие в помывке скульптуры Петра I. Необходимо было ответить на несколько вопросов, связанных с историей города.

    Фото: dp.ru
     

    Конкурс выиграли две девушки, которые поднялись на вышке к самому лицу бронзового императора и помыли статую с шампунем.

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