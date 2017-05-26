Жительницы Петербурга помыли Медного всадника (ФОТО)

В Петербурге ко Дню города вымыли Медного всадника, сообщает dp.ru.

В этом году Музей городской скульптуры провел конкурс среди жителей Северной столицы на право принять участие в помывке скульптуры Петра I. Необходимо было ответить на несколько вопросов, связанных с историей города.

Фото: dp.ru

Конкурс выиграли две девушки, которые поднялись на вышке к самому лицу бронзового императора и помыли статую с шампунем.