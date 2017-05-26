На Обводном канале 26 мая началось движение по новому виадуку

В пятницу, 26 мая, в Северной столице открылось движение по новому виадуку у Обводного канала. Отныне автомобили смогут проезжать по южной стороне набережной канала от Глухоозерского шоссе до проспекта Обуховской обороны с движением по мосту через протоку "Французского ковша" и эстакаде.

При этом южная сторона набережной Обводного канала в сторону Атаманского моста с 26 мая станет односторонней.

Также с 26 мая по 25 июня будет перекрыто движение по набережной Обводного канала от Кременчугской улицы к проспекту Обуховской Обороны. Кроме того, будет ограничено движение по набережной Обводного канала у Глухоозерского шоссе, на участке шоссе от Мельничной улицы до четной стороны набережной Обводного канала.

Накануне, 25 мая, рабочие полностью завершили работы, нанесли разметку, а также установили барьерные ограждения.

Работы по строительству участка южной набережной Обводного канала от Гухоозерского шоссе до проспекта Обуховской Обороны были начаты в 2013 году. Строительные работы несколько раз останавливались, а у проекта дважды менялся подрядчик.