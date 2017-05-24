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В Петербурге на ремонт дорог выделят дополнительные 1,5 млрд рублей

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© Фото: БалтИнфо

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Конкурсы на выполнение работ будут объявлены в июне.

В среду, 24 мая, Заксобрание Петербурга приняло в третьем чтении поправки в городской бюджет на 2017 год, которые предусматривают выделение дополнительных 1,5 млрд рублей на текущий ремонт дорог.

Под эти средства Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) разработана адресная программа, которая включает в себя 26 объектов. Документ разделен по районам на пять лотов. Конкурсы на выполнение работ будут объявлены в июне.

За счет дополнительных средств в нынешнем году планируется отремонтировать дорожное покрытие на Волхонском шоссе от Киевского шоссе до моста через реку М. Койровка, на проспекте Юрия Гагарина от Благодатной улицы до Московского шоссе, на участке Московского шоссе от площади Победы до линии Окружной железной дороги на участках Пулковского шоссе от Дунайского проспекта до дороги на аэропорт «Пулково-2» и от Волхонского шоссе до границы с Ленинградской областью, на Кронштадском шоссе.

Изначально на летнюю кампанию по ремонту дорог предназначалось 3,4 миллиарда рублей из бюджета.

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