В Петербурге открылся логистический центр за миллиард рублей

В Северной столице в среду, 24 мая, начал работать логистический комплекс, который построила группа "Адмирал-ТСВ". Общий объем инвестиций составил 3,6 млрд рублей, из которых один млрд вложен в первую стадию проекта.

Площадь комплекса составляет 20 тыс. квадратных метров. Он располагается на территории индустриального парка "Марьино" в Петродворцовом районе города.

Комплекс в Петродворцовом районе - только первая очередь проекта. В 2018-2020 в Кронштадте должны появиться четыре складских комплекса и распределительный центр площадью 72 тыс. квадратных метров. Во вторую очередь логистическая компания намерена инвестировать 2.6 млрд рублей

Проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения, который был заключен на ПМЭФ в прошлом году.