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Албин отказался от строительства развязки через Еврейское кладбище

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© Фото: Андре Антипин / diary.ru

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«Мы можем подождать».

Вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин предложил не строить развязку через Еврейское кладбище. Об этом стало известно на заседании петербургского ЗакСа в среду, 24 мая.

Албин выслушал критику со стороны депутатов и произнес  - «Не будем там строить развязку, если есть такие обсуждения».

После этого он добавил, что на территории, где ранее планировалось возвести развязку, расположено сразу два кладбища – Памяти жертв 9-го января и Еврейское. По его словам, развязка должна появиться после 2040 года, а значит «мы можем подождать».

Прежде проект строительства дороги через Еврейское кладбище был предметом спора на обсуждении Генплана Петербурга в комиссии Заксобрания по городскому хозяйству.

Еврейское кладбище было открыто в 1875 году как отдельный участок Преображенского, которое сейчас называется кладбище Памяти жертв 9 января. На нем похоронены известные жители Северной столицы, а на так называемой «Коммунистической площадке» находятся две братские могилы: моряков Балтийского флота, погибших в годы ВОВ, и ленинградцев, погибших в блокаду.

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