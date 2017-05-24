Метро Петербурга в День города будет работать круглосуточно

В ночь на воскресенье, 28 мая, когда Северная столица будет отмечать 314-ю годовщину основания, метро будет работать без перерывов.

При этом некоторые вестибюли подземки будут закрыты.

В эту ночь закроются вестибюль-1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль-2 станции «Ленинский проспект», вестибюль-2 станции «Площадь Ленина» и вестибюль-1 станции «Московская».

Кроме того, будут закрыты вестибюль-2 станции «Невский проспект», а также вестибюли станций «Технологический институт – 1», «Площадь Александра Невского – 2», «Достоевская» и «Спасская».

С 2:00 до 4:30 проезд в метрополитене будет осуществляться только по жетону или «Подорожнику».