В Петербурге после реконструкции открылась Первомайская ТЭЦ

Компания ПАО «ТГК-1» завершила десятилетний проект реконструкции Первомайской ТЭЦ. В среду, 24 мая, ее с осмотром посетил петербургский градоначальник Георгий Полтавченко.
В ходе реконструкции были построены новые корпуса, заменено устаревшее оборудование. Установленная электрическая мощность станции после реконструкции составила 360 МВт, а тепловая мощность — 928 Гкал/ч.
Первомайская ТЭЦ ПАО ТГК-1 обеспечивает тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания юго-западной части Петербурга (Адмиралтейский, Кировский и Красносельский районы).
В зоне теплоснабжения станции проживают около 500 тысяч человек, а также находятся крупные промышленные предприятия «Кировский завод» и «Северная верфь».
Объем инвестиций в Первомайскую ТЭЦ составил около 29 млрд рублей.