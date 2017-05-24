Новый виадук на Обводном канале откроют для автомобилей 26 мая

В пятницу, 26 мая, откроется движение по северной стороне набережной Обводного канала и новому виадуку, сообщают в ГАТИ.

Выехать с него водители смогут на мост Александра Невского или на проспект Обуховской Обороны в сторону Синопской набережной. При этом южная сторона набережной Обводного канала в сторону Атаманского моста с 26 мая станет односторонней.

Также с 26 мая по 25 июня будет перекрыто движение по набережной Обводного канала от Кременчугской улицы к проспекту Обуховской Обороны. Кроме того, будет ограничено движение по набережной Обводного канала у Глухоозерского шоссе, на участке шоссе от Мельничной улицы до четной стороны набережной Обводного канала.

Работы по строительству участка южной набережной Обводного канала от Гухоозерского шоссе до проспекта Обуховской Обороны были начаты в 2013 году. Строительные работы несколько раз останавливались, а у проекта дважды менялся подрядчик.