  • 24 Май 2017
USD 25.05.2017 56.2743 -0.2809
USD ММВБ 13:17 56.47080  
EUR 25.05.2017 62.9203 -0.6986
EUR ММВБ 13:17 63.4870  
Нефть($) 24.05.2017 54.36 +0.33
Нефть(p) 24.05.2017 3059.07 +3.39

Новый виадук на Обводном канале откроют для автомобилей 26 мая

Автор:


© Фото: krti.gov.spb.ru

Темы дня

Выехать с него можно будет на мост Александра Невского или на проспект Обуховской Обороны.

В пятницу, 26 мая, откроется движение по северной стороне набережной Обводного канала и новому виадуку, сообщают в ГАТИ.

Выехать с него водители смогут на мост Александра Невского или на проспект Обуховской Обороны в сторону Синопской набережной. При этом южная сторона набережной Обводного канала в сторону Атаманского моста с 26 мая станет односторонней.

Также с 26 мая по 25 июня будет перекрыто движение по набережной Обводного канала от Кременчугской улицы к проспекту Обуховской Обороны. Кроме того, будет ограничено движение по набережной Обводного канала у Глухоозерского шоссе, на участке шоссе от Мельничной улицы до четной стороны набережной Обводного канала.

Работы по строительству участка южной набережной Обводного канала от Гухоозерского шоссе до проспекта Обуховской Обороны были начаты в 2013 году. Строительные работы несколько раз останавливались, а у проекта дважды менялся подрядчик.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Солнце и лебедь: пять необычных фонтанов Петербурга

    Многие фонтаны Северной столицы построены еще в 17 и 18 веках, однако они продолжают появляться и по сей день - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает истории самых «молодых» фонтанов города на Неве.

    читать далее →

    Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

    Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: вдохновляясь штормом

    Экстремальный заезд по бездорожью в условиях шквалистого ветра и ледяного ливня показал: британский внедорожник Land Rover крепко «дружит» с законами природы и потому оценивает бурю как штатную ситуацию. Об особенностях штормового офф-роуд тест-драйва – в фоторепортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.05.17
    Мультимедийные проекторы: виды, характеристики и функции
    15.05.17
    Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
    15.05.17
    Про моделей: какую они играют роль?
    15.05.17
    Depositphotos.com – неиссякаемый источник оригинальных фотоматериалов
    12.05.17
    Ремонт техники Apple: от диагностики до устранения проблемы не пройдет много времени
    12.05.17
    Международное агентство помогает найти долгожданное счастье
    11.05.17
    Ритуальные услуги в Москве - делаем правильный выбор
    11.05.17
    Светодиодное освещение – выбор современных потребителей

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm