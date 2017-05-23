На выезде из Пулково появился цветник с гигантским футбольным мячом (ФОТО)

В Петербурге появился первый "футбольный" цветник, посвященный Кубку Конфедераций.
В течение ближайшего месяца в городе появится около 176 тематических "футбольных цветников", которые будут посвящены спортивному мероприятию.
Фото: пресс-служба Смольного
Первый объект появился в понедельник, 23 мая, в Пулково. Садовники установили клумбу в виде огромного футбольного мяча, который окружен триколором. Зеленая зона расположена рядом с аэропортом на выезде из Пулково. Она состоит из 20 тыс. цветов: - парковой розы и виолы.
Планируется, что большинство подобных цветников появится в Петербурге в ближайшее время.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская "Зенит-арена" примет четыре матча чемпионата: 17 июня: Россия – Новая Зеландия, 22 июня: Камерун - Австралия, 24 июня: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля: финал.