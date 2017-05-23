На выезде из Пулково появился цветник с гигантским футбольным мячом (ФОТО)

В Петербурге появился первый "футбольный" цветник, посвященный Кубку Конфедераций.

В течение ближайшего месяца в городе появится около 176 тематических "футбольных цветников", которые будут посвящены спортивному мероприятию.

Фото: пресс-служба Смольного

Первый объект появился в понедельник, 23 мая, в Пулково. Садовники установили клумбу в виде огромного футбольного мяча, который окружен триколором. Зеленая зона расположена рядом с аэропортом на выезде из Пулково. Она состоит из 20 тыс. цветов: - парковой розы и виолы.

Планируется, что большинство подобных цветников появится в Петербурге в ближайшее время.