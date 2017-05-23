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В Ботаническом саду 23 мая распустится "Царица ночи"

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© Фото: littleone.ru

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Этот кактус распускается лишь раз в год и всего на несколько часов.

Во вторник вечером, 23 мая, в Ботаническом саду Петербурга распустится знаменитая «Царица ночи», сообщается в официальной группе Ботанического сада "ВКонтакте". Свои бутоны раскроют три цветка.

Тропический маршрут, на котором можно увидеть "Царицу ночи",  сегодня работает с 19:00 до 22:00. Стоимость билета для взрослых - 300 рублей, а  для детей 200 рублей.

"Царица ночи" – кактус, который распускается только раз в году, ночью и всего на несколько часов. Цветки имеют размер до 35 сантиметров и источают нежный аромат ванили. В природе он произрастает на тропических побережьях и опушках лесов островов Кубы, Ямайки и Мексики.

Это самый старый цветок в Ботаническом саду. Он привезен в 1824 году с побережья Карибского моря Восточной Мексики.

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