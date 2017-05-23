В Петербурге состоится воздушный парад армейской авиации

В честь 75-й годовщины со Дня образования 6 Армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) 4 июня на военном аэродроме в Пушкине состоится воздушный парад экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

В небе появятся самые опытные экипажи вертолетов Ми-24, Ка-52, истребителей МиГ-31БМ и Су-34. Также для наземного показа техники выстроятся МиГ-31, Су-34, МиГ-29СМТ; Су-35, Су-27СМ, Су-24мр, Ан-12БК, Ан-72, Ан-26, Ми-24п, Ми-8МТПР, Ка-52, Ми-26Т, Ми-28, Ми-8МТВ-5, Ми-35м. Всего будет задействовано более 30 самолетов и вертолетов.

В настоящее время начались учебно-тренировочные полеты, которые проходят возле аэродромов постоянного базирования.

Во время праздника будет работать полевая кухня. Для всех гостей парада будет играть ансамбль песни и пляски ЗВО.

Вход на аэродром будет свободным для всех желающих увидеть воздушный парад.