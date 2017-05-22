В Сирии погибли двое российских военных

В понедельник, 22 мая, СМИ сообщили о гибели двух российских военных. Так, капитан российской армии Евгений Константинов погиб в Сирии, спасая сослуживца от террористов, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя совета регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» в Еврейской автономной области.

Это произошло в начале месяца, 3 мая. «В ходе сражения капитан Евгений Константинов увидел, что его боевой товарищ получил ранение и не сможет отбиться от террористов. Он бросился на помощь. Но силы были не равны», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, Константинов получил шесть пулевых ранений. Второй военнослужащий также погиб.

Капитан Константинов 7 мая с воинскими почестями был похоронен в Новосибирске, где живут его родители. Он посмертно представлен к награждению Орденом Мужества.

По данным Минобороны РФ, всего в Сирии погибли 32 российских военных.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и пункт базирования ВМФ в порту Тартус. Официально сообщалось, что в Сирии действуют Силы специальных операций Минобороны РФ.