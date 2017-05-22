Полиция разыскивает лжеминера станции метро «Академическая»

Накануне вечером, 21 мая, в Северной столице с 20:54 до 22:05 на вход и выход была закрыта станция метрополитена «Академическая» из-за анонимного сообщения о бомбе.

Звонок в дежурную часть ГУ МВД раздался в 20:34. Мужской голос сообщил о якобы заложенной на «Академической» взрывчатке, после чего повесил трубку, передает «Невские новости».

К указанному месту выехала группа специалистов, и все пассажиры были эвакуированы, двери станции были закрыты, а машинисты получили указание проезжать станцию без остановки. В итоге взрывных устройств не было найдено.

Позже был установлен номер, с которого неизвестный звонил в полицию. Известно, что на момент вызова телефон находится в сети петербургской подземки, из-за чего розыск телефонного террориста осложнился. В настоящий момент полицейские выясняют местоположение телефона и личность звонившего.