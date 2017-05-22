В Петербурге с начала года отправили на родину более 400 нелегальных мигрантов

С начала 2017 года в Петербурге по решению суда 419 иностранцев были отправлены на родину из-за нарушения правил пребывания на территории России.

Чаще всего миграционный режим нарушали граждане Узбекистана и Таджикистана - 60% и 24% от общего числа депортированных. Также сроки пребывания в России нарушили уроженцы Украины, Киргизии, Молдавии, Индии, Нигерии и других стран.

За нарушение статьи 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) все отправленные домой в течение пяти лет не имеют право въезжать на территорию РФ

С 2012 года полномочия по принудительному выдворению лиц, которые находятся на территории РФ незаконно, получила служба судебных приставов. За это время сотрудники УФССП России по Петербургу отправили домой почти 9 тыс. нелегальных мигрантов.