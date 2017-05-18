Станция метро "Приморская" открыта на вход

Станцию метро «Приморская» открыли на вход, после того, как несколько минут на нее было невозможно попасть из-за поломки эскалатора.
Вход в подземку возобновлен, неисправность оперативно устранена, сообщает пресс-служба метрополитена.
© Фото: Neva.Today
Проблемы с эскалатором решены.
Станцию метро «Приморская» открыли на вход, после того, как несколько минут на нее было невозможно попасть из-за поломки эскалатора.
Вход в подземку возобновлен, неисправность оперативно устранена, сообщает пресс-служба метрополитена.
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