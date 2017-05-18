Движение по Синопской набережной остановят из-за ремонта

В ночь с четверга на пятницу, с 18 на 19 мая, изменится движение транспорта на Синопской набережной у моста Александра Невского.

Для завершения работ по асфальтированию дороги вводятся ограничения движения по основному ходу Синопской набережной в обоих направлениях.

Движение транспорта в сторону Большеохтинского моста будет осуществляться по Синопской набережной с переездом трамвайных путей перед мостом Александра Невского и далее вдоль построенного транспортного тоннеля слева от трамвайных путей, в сторону проспекта Обуховской Обороны через построенный транспортный тоннель.