Тучков мост начнут закрывать по ночам

Лучшее в Петербурге
Back in USSR: где в «Ночь музеев» расскажут о XX веке
Ночью с 20 на 21 мая сразу несколько культурных площадок поведают о не столь далеком прошлом нашей страны. «Санкт-Петербург.ру» собрал те из них, где вы сможете узнать о революции, гражданской войне и плодах советской науки и даже сдать макулатуру.
Глазки открывай: куда сходить на «Ночь музеев» с детьми
Именно ночь с 20 на 21 мая может стать для многих петербургских ребят той самой, когда можно не спать: в «Ночь музеев» даже самые строгие родители разрешат своим детям отправиться в увлекательный мир искусства. «Санкт-Петерубрг.ру» расскажет, где юные жители и гости города смогут узнать много нового и весело провести время.
«Митьки», комиксы и авангард: где в «Ночь музеев» познакомиться с современным искусством
В ночь с 20 на 21 мая более 110 культурных площадок Северной столицы откроют свои двери для посетителей. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в «Ночь музеев» можно узнать о современном искусстве, увидеть перформансы и необычные статуи.
Проверено на себе
Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности
Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».