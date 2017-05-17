В Петербурге 20 мая состоит пробег роллеров

В субботу, 20 мая, в рамках XV фестиваля «Почетные граждане Санкт-Петербурга» пройдет традиционный пробег роллеров. В этот раз он будет посвящен году экологии в России.

Спортивное мероприятие начнется в 14.00 на Дворцовой площади. Перед ним на сцене выступит группа «Чё Морале», которая написала песню, посвященную экологии. После выступления группы начнется официальное открытие.

Для всех тех, кто не умеет кататься, но очень хочет поучаствовать в пробеге, на Дворцовой площади будет развернута школа для начинающих роллеров и любой желающий сможет потренироваться.

Сам пробег стартует в 15.00 с Дворцовой площади и проследует по Невскому проспекту, через Суворовский проспект к пит-стопу на площади Растрелли, где роллеры смогут отдохнуть и освежиться водой. Далее, после небольшого отдыха, участники отправятся в обратный путь, который будет пролегать по набережным Невы и Миллионной улице к Дворцовой площади. Здесь роллеров будет ждать еще один музыкальный сюрприз - джазовый оркестр «ArtBand» под управлением Рафаиля Айзатуллова, который своим выступлением и завершит этот традиционный пробег.

Организатор забега - фонд «Петербургское наследие и перспектива».