Пулково упростит досмотр пассажиров без багажа

С четверга, 18 мая, в Пулково запустят новую услугу Fast Track, которая коснется пассажиров внутрироссийских авиарейсов без багажа, сообщают "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

Такие пассажиры будут попадать в зону вылета через специально оборудованный пункт досмотра и не будут пересекаться с основным потоком улетающих. Воспользоваться этой услугой смогут все, кто вылетает внутренними рейсами, зарегистрировался и имеет при себе распечатанный посадочный талон.

Пункт Fast Track расположен в здании бывшего аэровокзала Пулково-1, справа от входа в VIP-зал аэропорта. Первый месяц он будет функционирвоать в тестовом режиме.