У помощника депутата петербургского ЗакСа Ходосока проходят обыски

Полиция проводит обыски в доме гендиректора компании "Вассербау-Нева" Пвала Крючкова, который по совместительству является помощником депутата петербургского ЗакСа Александра Ходоска.

Утром во вторник, 16 мая, сотрудники коррупционного отдела ОЭБ и ПК Адмиралтейского УМВД начали обыски в психоневрологическом интернате № 6 на Приморском шоссе в Курортном районе Петербурга, а также в офисе компании на Садовой, 91 и в квартире ее гендиректора Крючкова.

По предварительным данным, в уголовном деле фигурирует контракт по "выполнению работ по текущему ремонту кровли здания очистных сооружений" интерната стоимостью 4,2 млн рублей, сообщает 47news.

По версии следствия, Крючков и неустановленные лица из руководства интерната систематически завышал стоимость работ по госконтрактам, причинив казне города значительный ущерб.

По данным СПАРК-Интерфакс, "Вассербау-Нева" сотрудничает с психоневрологическим интернатом № 6 с 2012 года. В 2015 году сумма контрактов превысила 14 млн рублей, а в 2016 чуть более десяти миллионов.

В настоящий момент Крючков задержан.