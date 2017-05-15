Россияне поменяли отношение к Турции

Россияне больше не воспринимают Турцию как враждебное государство и поддерживают восстановление двустороннего сотрудничества во всех сферах , об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ.

Только 28% россиян считают, что отношения между странами «напряженные» или «враждебные». Год назад такую точку зрения разделяли 70% респондентов, сообщают «Известия».

Эксперты объясняют улучшение имиджа Турции в глазах россиян последними встречами президентов двух стран.

«Попытки руководства обеих стран развязать сложные узлы создают условия для позитивного поворота российского общественного мнения по «турецкому вопросу», — заявил глава департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов.

По данным социологов, половина россиян (49%) считают, что даже при наличии противоречий России следует поддерживать и развивать сотрудничество с Турцией. Для сравнения в начале 2016 года так считали всего 19% респондентов. В то же время с 35 до 12% сократилась доля граждан, выступающих за политику изоляции по отношению к Турции.

Ранее, в ноябре 2015 года, воздушное сообщение между Россией и Турцией было ограничено, когда турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24. Тогда турецкая сторона заявляла, что истребитель нарушил границу и влетел на территорию Турции. Кремль настаивал на том, что Су-24 границ не нарушал. Один из пилотов судна был спасен в ходе спецоперации, второго во время спуска на парашюте расстреляли боевики.

Бойкотировать отдых в Турции тогда призывали пользователи соцсетей, размещая посты о недопустимости отдыха во "вражеском государстве".