В Кремле назвали высокопоставленных гостей Петербургского экономического форума

Программа президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который в этом году проводится с 1 по 3 июня, будет обширной и интересной, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он также уточнил, что в ПМЭФ-2017 будет участвовать генсек ООН Антониу Гутерриш, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и премьер-министр Индии Нарендра Моди.



«Подготовка ведется большая. У президента будет очень обширная и интересная программа. Интерес очень большой», - добавил Песков.



ПМЭФ проводится в Северной столице с 1997 года. С 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента России. В этом году девиз форума - «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Президент Путин и другие мировые лидеры выступят на пленарном заседании форума.