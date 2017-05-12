Кубок Петербурга по велоспорту ограничит движение транспорта

Кубок Петербурга по велоспорту скажется на доступности проезда по Левашовскому шоссе, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

С 10:00 до 17:00 14 мая, с 10:00 до 17:00 4 июня и с 10:00 до 15:00 25 июня движение транспорта по участкуЛевашовского шоссе от 2,5 километра (от въезда к садоводству «Ветеран») до 7,5 километра (подъезд к дому 2 к. 2 по Левашовскому шоссе) будет прекращено.

Схема ОДД и объезда на период проведения мероприятия доступна по ссылке.