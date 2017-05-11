Сбербанк выставил на аукцион офис на Фурштатской

Российский аукционный дом (РАД) проведет в субботу, 13 июня, торги по продаже четырехэтажного здания на Фурштатской улице, 5, литера А, в Петербурге. Оно было построено в XIX веке, но не является историческим памятником.

В РАД сообщают, что начальная стоимость особняка площадью 3424,7 кв. м с земельным участком площадью 1481 кв.м составляет 318 млн рублей - стоимость одного квадратного метра составляет 92 855 рублей.

В данный момент собственником здания является Сбербанк, который в начале 2000-х реконструировал здание под свой офис. В ходе работ были сохранены лицевой фасад и структура дворов особняка. При этом вход в здание был перенесен с тротуара перед домом в первый двор, который сейчас является вестибюлем под открытым небом.

Сотрудники банка покинут его по итогам торгов.