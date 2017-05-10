Правительство РФ увеличило расходы на ЧМ-2018

Правительство Российской Федерации увеличило расходы на подготовку к Чемпионату мира по футболу 2018 года на 4,7 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован в среду, 10 мая.

Теперь расходы на проведение турнира выросли до 643,6 млрд рублей. Из федерального бюджета на подготовку уйдет 355,2 млрд рублей. Из региональных бюджетов – 92,2 млрд рублей. Также на чемпионат потратятся юридические лица: от инвесторов на проведение получат 196,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что у ФИФА возникли проблемы с привлечением спонсоров для проведения чемпионата мира по футболу. Если к проведению ЧМ-2014 в Бразилии удалось привлечь не менее 20 спонсоров, то сейчас поддерживать мировое первенство готовы не более 10 компаний. ФИФА уже потеряла одного из своих крупных спонсоров — компанию Sony.

При этом сейчас наибольшие трудности возникают с российскими компаниями, которые менее охотно соглашаются на спонсорскую поддержку турнира.

Турнир пройдет летом следующего года. Его примут 11 городов России.