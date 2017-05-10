Школьник в День Победы «заминировал» метро в Петербурге

Накануне, 9 мая, в Петербурге на вход и выход была закрыта станция метро «Проспект Большевиков». По данным Nation News, подземку закрыли из-за анонимного звонка о бомбе.

По информации СМИ, в службу «112» позвонил подросток, который сообщил, что взрывное устройство заложено неподалеку от станции. В результате осмотра взрывные устройства обнаружены не были.

Позже было установлено, что номер телефона зарегистрирован на жительницу Петербурга 1986 года рождения. Теперь хулигана разыскивает полиция.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек погибло.